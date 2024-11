Al termine del derby tra Licata e Akragas, terminato in parità al Dino Liotta, il tecnico gialloblù Pippo Romano ha espresso soddisfazione per la reazione dei suoi nel secondo tempo. “La squadra ha avuto una grande reazione nella ripresa, è un punto che muove comunque la nostra classifica: questo match si poteva vincere come si poteva anche perdere,” ha dichiarato l’allenatore, sottolineando la risposta positiva del gruppo dopo un avvio sottotono.

Romano non ha nascosto però alcune difficoltà della squadra nelle ultime gare. “Da diverse domeniche regaliamo i primi tre punti agli avversari – ha spiegato – non entriamo in campo aggressivi e determinati. Lasciamo troppo spazio agli altri, siamo poco rapidi e convinti sulle seconde palle.”

Alla ripresa del gioco, Romano ha richiesto una maggiore intensità e aggressività ai suoi. “Avevo chiesto di reagire ai ragazzi e la reazione effettivamente c’è stata: volevo una squadra che fosse più alta e che pressasse maggiormente il portatore di palla avversario.” Il mister ha poi commentato l’episodio dell’espulsione, che ha limitato le possibilità di vittoria dei suoi: “L’inferiorità numerica ha inciso, stava frenando la nostra spinta. Nonostante ciò, non abbiamo tirato i remi in barca e ci abbiamo provato sino alla fine.”

Un pareggio che lascia qualche rimpianto, ma anche la consapevolezza di un carattere ritrovato da parte del Licata.

