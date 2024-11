Furto in un supermercato di via dei Pioppi a Menfi. Ad agire una banda di ladri – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – che è riuscita ad accedere nei locali dell’attività commerciale dopo avere forzato un infisso. Una volta dentro hanno arraffato e portato via un ingente quantitativo di merce di varia tipologia. Il bottino da una prima stima è di circa 10.000 euro.

Conclusa l’incursione si sono allontanati velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal responsabile del market. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato dai carabinieri della Stazione di Menfi e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. Sul maxi “colpo”, i militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca, hanno notiziato la locale Procura della Repubblica, ed avviato l’attività investigativa.

I militari dell’Arma come prima cosa si sono sincerati dell’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp