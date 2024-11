Agrigento, concorsi nella sanità: in arrivo 13 posti per dirigenti nelle unità operative complesse



In Sicilia si apre una nuova ondata di concorsi per il settore sanitario, con oltre 200 posti disponibili, concentrati principalmente nelle province di Caltanissetta, Palermo e Agrigento. I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti delle Asp di riferimento. La selezione dei candidati sarà principalmente per titoli ed esami, e le scadenze per la presentazione delle domande variano a seconda del concorso specifico.

La parte più consistente delle opportunità arriva dall’Asp di Caltanissetta, sotto la direzione di Salvatore Lucio Ficarra, con 170 posizioni per dirigenti medici in diverse specialità ospedaliere. Anche a Catania, l’Ospedale Garibaldi mette a disposizione 11 posti: 2 in urologia e 9 per infermieri pediatrici.

A Palermo, gli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello cercano 10 dirigenti per l’area di medicina d’emergenza-urgenza, mentre il Policlinico ha aperto concorsi per due graduatorie finalizzate a incarichi a termine in oftalmologia e direzione medica.

Ad Agrigento, sotto la guida del direttore Giuseppe Capodieci, l’Asp ha indetto un concorso per 13 posti di rilievo in unità operative complesse, includendo oncologia, terapia intensiva neonatale, radiodiagnostica, neurologia e chirurgia vascolare. Altri posti riguardano ostetricia e ginecologia a Canicattì, chirurgia e medicina a Licata, anatomia patologica a Sciacca e malattie infettive a Ribera.

