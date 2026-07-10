LICATA. Il Licata riparte da una delle certezze della stagione appena conclusa. La società gialloblù ha ufficializzato la permanenza di Federico Valenti, portiere classe 1993 e protagonista della promozione in Serie D, che difenderà ancora i pali della formazione allenata per il prossimo campionato.

Una conferma di peso

La permanenza di Valenti rappresenta il primo tassello della costruzione della nuova rosa. Nonostante l’interesse manifestato da diverse società di Serie D ed Eccellenza, l’estremo difensore ha scelto di proseguire la sua avventura con il Licata. Una decisione condivisa dalla società, con il presidente Enrico Massimino che ha voluto blindare uno dei giocatori simbolo della scorsa stagione.

Protagonista della promozione

Reduce da un’annata di alto livello, culminata con il riconoscimento di miglior portiere del campionato di Eccellenza, Valenti continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la squadra. Le sue prestazioni sono state determinanti nel percorso che ha riportato il Licata nella massima categoria dilettantistica.

Le parole del portiere

“Sono orgoglioso di continuare questo percorso con il Licata. Abbiamo scritto una pagina importante e vogliamo continuare a far sognare questa splendida tifoseria. Ci vediamo presto al Liotta. Forza Licata!”, ha dichiarato il portiere dopo l’ufficializzazione della conferma.

Con la permanenza di Valenti, il Licata mette a segno la prima operazione in vista della nuova stagione, assicurandosi uno dei protagonisti della promozione e una garanzia di esperienza e affidabilità tra i pali.

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