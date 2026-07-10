SCIACCA. L’Unitas Sciacca continua a costruire la squadra in vista della stagione 2026/2027 e mette a segno un nuovo innesto per il reparto arretrato. La società neroverde ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Antonino Fradella, classe 2001, che sarà a disposizione dell’allenatore Desiderio Garufo per il prossimo campionato di Eccellenza.

Il percorso

Fradella è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Palermo ed Empoli, per poi proseguire il proprio percorso tra i dilettanti di livello nazionale. In Serie D ha vestito le maglie di San Donato Tavarnelle, Vis Artena e Roma City, formazione con cui ha disputato due stagioni consecutive. Nell’ultima annata ha giocato con il Marsala nel campionato di Eccellenza.

Le caratteristiche

Difensore centrale, Fradella è considerato un giocatore di struttura fisica, affidabile e dotato di personalità. Con il suo arrivo, lo Sciacca aggiunge esperienza e solidità al reparto difensivo, puntando sulle qualità maturate dal calciatore nelle ultime stagioni per affrontare al meglio il prossimo torneo.

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