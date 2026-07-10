AGRIGENTO. Una nuova emergenza igienico-sanitaria torna a interessare via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento. La condotta fognaria si sarebbe nuovamente ostruita, provocando la fuoriuscita di liquami che si riversano direttamente sulla sede stradale.

A lanciare l’allarme è l’associazione MareAmico, che denuncia una situazione definita particolarmente grave per le possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini.

Il rischio per i serbatoi dei residenti

Secondo quanto segnalato dall’associazione, il problema non riguarderebbe soltanto il deflusso dei liquami in strada. Gli scarichi, infatti, starebbero raggiungendo anche i vicini pozzetti dell’acqua corrente, strutture che – viene evidenziato nella denuncia – non sarebbero adeguatamente ermetiche.

Il timore è che i reflui possano infiltrarsi nella rete di approvvigionamento idrico privata, contaminando serbatoi e vasche utilizzati dai residenti.

L’appello per un intervento urgente

MareAmico chiede un intervento immediato per ripristinare la sicurezza dell’area e scongiurare ulteriori rischi ambientali e sanitari. La richiesta è quella di una verifica tecnica della condotta fognaria e delle condizioni della rete idrica presente nella zona, per tutelare la salute dei cittadini e risolvere una criticità che, secondo l’associazione, si sarebbe già ripresentata.

Ho impostato il pezzo in stile cronaca locale, mantenendo il contenuto della denuncia e usando formule prudenti (“secondo quanto segnalato”, “il timore è”) per distinguere i fatti accertati dalle contestazioni dell’associazione.

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