Licata-Locri finisce in parità: gialloblù beffati nel finale – Il tabellino e highlights (VIDEO)

Licata-Locri 1-1

Licata Locri finisce in partita. Gialloblù acciuffati nel finale. Al 55′ Mudasiru aveva sbloccato per il Licata. All’81′ Furina sigla la rete del definitivo pareggio. Qui il link per scaricare le azione salienti della sfida al Dino Liotta valida per la quinta giornata di Serie D fiorone I.