Fortitudo che peccato! Al PalaMoncada si impone la corazzata Vanoli Cremona   

di Michele Bellavia

Il debutto della Fortitudo Moncada Agrigento davanti al proprio pubblico e nella stagione del ritorno in A2 non viene premiato dal successo. Al PalaMoncada si impone la Vanoli Cremona con il punteggio di 73 a 66. Chiarastella e compagni si sono dovuti arrendere ad una delle corazzate del girone verde in una partita molto combattuta e per niente facile. I padroni di casa hanno Marfo top scorer con 16 punti seguito da Grande con 13 e Ambrosin con 12. Sul versante opposto, la compagine ospite ha si è imposta grazie alle ottime performances di Cannon autore di 21 punti di Denegri con 17 e Caroti con 15. Lo starting five di coach Cagnardi si presenta con Grande, Francis, Ambrosin, Chiarastella e Marfo; coach Cavina risponde con Eboua, Denegri, Lacey, Alibegovic e Cannon. Primo quarto di grande intensità: gli ospiti provano subito a intimorire i biancazzurri con una schiacciata di Eboua, ma Chiarastella e compagni cominciano a macinare gioco e canestri. Ambrosin e Francis colpiscono dall’arco in maniera inesorabile e – alla prima sirena – la Fortitudo chiude 21 a 14. Nel secondo quarto esce un’altra Cremona. Le triple di Caroti tramortiscono i padroni di casa che vanno in forte difficoltà. La compagine di Cavina piazza un parziale di 11 punti con i quali si porta avanti (25-23), costringendo Cagnardi a richiamare i suoi. La strigliata ha effetti immediati: i biancazzurri chiudono le maglie della difesa e, a poco a poco, si riportano in parità (28-28). Le due squadre lottano punto a punto con la Fortitudo lucida nel chiudere avanti al termine della seconda frazione (35-32). Al rientro gli ospiti non sbagliano più nulla: Denegri e Caroti diventano un fattore decisivo consentendo ai gialloblù di piazzare – a metà frazione – il primo tentativo di allungo (+5). Agrigento lotta, ma il divario rimane immutato fino alla terza sirena (50-55). Nell’ultimo quarto la partita diventa entusiasmante: i biancazurri risalgono la corrente fino al -2 (59-61). Sembrano sul punto di riagganciare gli ospiti, ma Cremona è cinica e non fa sconti fino allo sprint finale che la vede vincente. Adesso arriva un doppio appuntamento fuori casa: la prima tappa sarà il match di domenica 16 ottobre contro Rieti, mentre la domenica successiva i biancazzurri saranno di scena a Cremona contro la Juvi.

Moncada Energy Agrigento 66 – Vanoli Basket Cremona 73

Moncada Energy Agrigento: Grande 13, Francis 8, Ambrosin 12, Chiarastella 9, Marfo 16, Costi 6, Bellavia, Peterson, Fernandez T., Negri 2, Mayer. All.: Cagnardi.

Vanoli Basket Cremona: Lacey, Caroti 15, Cannon 21, Eboua 3, Gallo, Alibegovic 2, Denegri 17, Piccoli 9, Mobio 6, Ndzie. All.: Cavina.

Arbitri: Marco Rudellat, Alex D’Amato e Giulio Giovannetti.

Note: parziali: 21-14, 14-18, 15-23, 16-18