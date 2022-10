Ritrovarsi…… al Pirandello Una bella storia di amicizia tra il prefetto Cocciufa e l’attrice Sardo

Pippo, il papà di Caterina, Rosa Maria e Salvatore sarà contento della serata che i figli hanno organizzato per la tredicesima volta in suo onore. Per ricordare, come merita di essere ricordato, un padre e soprattutto un attore come lui.

La 13° edizione del “Premio Pippo Montalbano” è stato un successo con nomi ancora prestigiosi a ricevere un riconoscimento con il pubblico che ha gremito il Teatro Pirandello che ha sottolineato con gli applausi di gradire.

Un plauso al regista Giò Di Falco e a Marco Savatteri che ha curato lo spettacolo. Bravissimi entrambi.

Una serata all’insegna anche delle belle storie di amicizia come quella che lega il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e l’attrice Lucia Sardo premiata proprio da “Sua Eccellenza il Prefetto”.

E la simpatica e brava Lucia che con piacevole sorpresa abbraccia Maria Rita Cocciufa, la compagna d’infanzia definendo una “Carrambata” il loro incontro sul palco del Pirandello.

Davvero bello sentire raccontare della loro giovinezza e apprendere, ad esempio, che Lucia Sardo abbia scelto di fare l’attrice lasciando il posto di lavoro sicuro. Una scelta naturalmente proprio azzeccata.

Ieri le due amiche si sono ritrovate dopo tanti anni e forse anche per questo bisogna ringraziare la famiglia Montalbano che accanto all’annuale Premio ha annunciato la pubblicazione di un libro dedicato all’attore. Pagine che sicuramente faranno conoscere di più ed apprezzare Pippo Montalbano.

A ricevere il “Premio Pippo Montalbano” sono stati l’imprenditore agrigentino Enzo Bellavia, Beniamino Biondi, Giovanni Buzzurro, Sergio Criminisi, Salvatore “Totò” Cascio, Maria Concetta De Marco e Giuseppe Taibi. Oltre ai Premi alla Carriera per Lucia Sardo e per un altro attore siciliano Paride Benassai.

Eugenio Cairone