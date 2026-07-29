LICATA. Il nuovo corso del Licata Calcio prende forma. La società gialloblù accelera sul mercato e mette a disposizione di mister Giuseppe Russo altri quattro elementi destinati a rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo le conferme di Federico Valenti, Carmelo Greco, Eduardo Brugnone e Tedesco e l’ingaggio del difensore Cosimo Spezzani, il club ha ufficializzato nuovi movimenti in entrata.

A vestire la maglia del Licata saranno Giuseppe Fili, reduce dall’esperienza con il Sora, Sidibe, arrivato dall’Ischia, Anzelmo, nell’ultima stagione all’Athletic Club Palermo, e Alessandro Cappello, che torna in gialloblù dopo aver già conquistato il consenso della piazza.

Quattro operazioni che confermano la linea scelta dalla dirigenza, impegnata nella costruzione di una squadra competitiva e pronta ad affrontare le sfide del nuovo torneo. Il presidente Enrico Massimino, insieme al direttore generale Emanuele Merola e al direttore sportivo Avarello, continua a lavorare per completare l’organico e consegnare al tecnico Russo un gruppo all’altezza degli obiettivi stagionali.

Il mercato del Licata, infatti, non si ferma. Nelle prossime ore sono previste ulteriori novità, sia sul fronte dei calciatori sia per quanto riguarda lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore. La fase più intensa della costruzione della squadra è appena iniziata e l’ambiente gialloblù guarda con crescente interesse alle prossime mosse della società.

L’obiettivo è chiaro: presentarsi ai nastri di partenza del campionato con una formazione solida, equilibrata e capace di alimentare l’entusiasmo ritrovato attorno al progetto sportivo. La programmazione della società procede dunque con un piano definito, attenzione alle esigenze dell’allenatore e alle caratteristiche richieste dal prossimo campionato. Gli ultimi annunci testimoniano una volontà precisa: costruire una squadra competitiva senza perdere l’identità che ha accompagnato il club e il suo rapporto con i tifosi. Il lavoro della dirigenza proseguirà anche nei prossimi giorni, quando potrebbero arrivare aggiornamenti.

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