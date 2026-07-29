Dopo anni di chiusura torna a vivere lo storico teatro cittadino. Presentato il cartellone 2026/2027: sette spettacoli in abbonamento e una programmazione all’insegna di teatro, cultura e aggregazione

CANICATTÌ – Il sipario del Teatro Odeon è pronto a rialzarsi. Dopo anni di chiusura, la storica struttura canicattinese torna protagonista della vita culturale della città con una nuova stagione teatrale di livello nazionale, presentata nel corso di una conferenza stampa ospitata nella Sala Congressi della Banca San Francesco.

Un ritorno atteso, che punta a trasformare l’Odeon in un punto di riferimento per il territorio, attraverso una proposta artistica capace di coinvolgere pubblici diversi e riportare il teatro al centro della socialità cittadina.

La nuova sfida dell’Odeon

Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Cultura del Comune di Canicattì, Maria Mancuso, il vicepresidente del Consiglio comunale Giuseppe Alaimo, l’imprenditore Ivan Lo Manto, in rappresentanza dei sostenitori del progetto di rinascita del Cinema Teatro Odeon, la direttrice generale del teatro Lidia Lo Brutto e il direttore artistico Francesco Bellia. Assente il sindaco Vincenzo Corbo per sopraggiunti motivi personali.

A moderare l’incontro la giornalista e conduttrice Gloria Incorvaia.

Visibilmente emozionata, Lidia Lo Brutto ha raccontato il percorso che ha portato alla riapertura della struttura, nata dal desiderio di restituire alla città un luogo simbolico e amato dai cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di fare dell’Odeon “la casa di tutti”, uno spazio aperto alla cultura, all’arte e alla condivisione.

Un cartellone di prestigio

Il direttore artistico Francesco Bellia ha presentato una stagione che punta su grandi nomi del panorama teatrale italiano. Il cartellone 2026/2027, dal titolo “Ridi, sogna, vivi…”, prenderà il via il 14 novembre con Luca Ward e lo spettacolo da lui scritto e interpretato “Oggi voglio essere me stesso”.

Il 12 dicembre sarà la volta di Lorenzo Flaherty con “Casanova”, tratto da un lavoro di David Norisco.

Il nuovo anno si aprirà il 9 gennaio con Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi, protagonisti di “Notte di follia”, testo di Josiane Balasko.

A seguire, il 13 febbraio, spazio a Simona Cavallari con “Donne” di David Norisco. Il 13 marzo sarà invece protagonista Gianluca Guidi, figlio d’arte di Johnny Dorelli, con lo spettacolo musicale “Diario di un figlio d’arte”, scritto e diretto dallo stesso Guidi.

La rassegna in abbonamento si chiuderà il 17 aprile con Gene Gnocchi e il suo “Sconcerto Rock”.

Gli spettacoli fuori abbonamento

Due gli appuntamenti speciali previsti fuori abbonamento. Il primo, il 23 gennaio 2027, vedrà protagonista Anna Mazzamauro con lo spettacolo “Com’è umano ancora lei…”, scritto, diretto e interpretato dall’attrice.

Il secondo appuntamento è fissato per il 3 aprile con “A.M.O.R.E. & A.M.O.R.I.”, scritto da David Conati e interpretato da Matilde Brandi e Francesco Branchetti.

Un teatro oltre gli spettacoli

La nuova gestione guarda anche a una programmazione più ampia, con l’obiettivo di rendere l’Odeon uno spazio multidisciplinare dedicato non solo al teatro, ma anche al cinema, alla musica e ad altri eventi culturali.

“Questo cartellone è solo l’antipasto di ciò che sarà la programmazione del Teatro Odeon”, ha spiegato Francesco Bellia, annunciando nuove iniziative artistiche e percorsi legati anche alla valorizzazione dei sapori siciliani, con aperitivi a tema e cene speciali all’interno della struttura in occasione degli spettacoli.

Gli abbonamenti saranno disponibili online attraverso i canali LiveTicket, sul sito ufficiale del Teatro, sui social della struttura e presso il punto vendita dedicato di QuiPoste a Canicattì.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp