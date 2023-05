Licata, Federico Valenti sta bene: “A San Luca sarà tosta, vogliamo i play-off” (VIDEO)

Federico Valenti, portiere del Licata, alla vigilia del match con il San Luca, ha dichiarato: “Fortunatamente sto bene, ora riprendiamo il percorso. Domenica con il San Luca sarà difficile, noi però non abbiamo regalato mai niente a nessuno e andremo lì per cercare di vincere la partita e raggiungere i play-off. Il San Luca deve fare punti per evitare i play-out ma noi non ci dobbiamo pensare. Ce la metteremo sicuramente tutta per regalare una gioia a tutti quanti”.A parlare della prossima sfida anche il tenico del Licata Calcio mister Giuseppe Romano GUARDA IL VIDE >>>