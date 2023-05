Il cardinale Stanislao Dziwisz dona all’arcidiocesi di Agrigento una reliquia di Giovanni Paolo II

In occasione del XXX anniversario della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento è stata donata all’Arcidiocesi dal cardinale Stanislao Dziwisz una reliquia ex sanguine del Papa polacco. La teca, incastonata in una icona, sarà consegnata, in forma privata, all’Arcivescovo mons. Alessandro Damiano domenica 7 maggio alle 10.30 prima della Celebrazione Eucaristica in Cattedrale e sarà custodita nel Palazzo Arcivescovile.

A consegnare la reliquia saranno Danylo Tkanko e Omar Giampaolo Mohamed Ahmed. Il sindaco dott. Francesco Miccichè consegnerà l’icona donata dalla fondazione Teatro Valle dei Templi.

Autore dell’icona è un artista ucraino, Roman Vasylyk, professore di arte sacra, che ha conosciuto personalmente San Giovanni Paolo II.