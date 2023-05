Serenella Bianchini firma la regia di “Ma che bella Giornata”

Andrà in scena al teatro Regina Margherita di Racalmuto in data 27 Maggio come “Prima teatrale” alle ore 2030 e ancora il giorno del 28 Maggio alle ore 18, la serata voluta dal Lions Club international il cui Governatore Dott. Maurizio Gibilaro sarà presente alla Prima teatrale con l’intervento di presentazione della serata dalla dott.ssa Rita Monella presidente in carica del Lions Club Zolfare. Lo spettacolo dal titolo “Ma che bella giornata” scritto Da Serenella Bianchini che ne curerà anche la regia si svolgerà in diverse rappresentazioni tra Teatro della posta vecchia il 3 e 4 giugno e altre destinazioni in Sicilia, per uno spettacolo che risulta veramente esilarante, che vedrà in scena dei bravi attori, 7 donne e un uomo, che daranno vita a un susseguirsi di situazioni bizzarre e comiche, condividendo una casa in comune. Uno spaccato di vita quotidiana dove tutte le attrici danno il meglio di sé stesse in un susseguirsi di fatti e misfatti quotidiani, dove a legare il filo logico della rappresentazione è la irrazionalità e la simpatica ironia e follia dei personaggi che contraddistingue la bravura di tutti in scena. È subito un susseguirsi di risate e di fatti incresciosi.

Serenella Bianchini è da sempre autrice e regista di suoi testi e anche di opere teatrali e musicali quale per ultimo, il lavoro portato alla Valle dei Templi dal titolo “Senza Limite” con l’attore Vincenzo Bocciarelli per il lavoro di un film. Ed è con quest’ultimo che ancora lavorerà per un nuovo testo teatrale che Serenella Bianchini ha finito di scrivere quest’anno.

Non ci resta che andare a vedere questa commedia che ci farà ridere tanto.

In scena vedremo Angelita Butera

Elisa Capraro

Giovanna Messina

Lia Cipolla

Maria Pia Zerilli

Paolo Di Noto

Romana De Leo

Simona Carisi