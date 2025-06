Il 14 giugno 2025, Licata ospiterà il torneo regionale under 16 femminile di beach handball, organizzato dall’Halikada, sotto la direzione di Rossella Porrello. Il campionato si svolgerà presso il Lido Bellavista di Licata, situato sulla Strada Statale 115, a partire dalle ore 10 del mattino. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv. Prevista anche la presenza dei vertici regionali del beach handball. La competizione vedrà la partecipazione di cinque squadre rappresentative del territorio siciliano. Oltre alle padrone di casa dell’Halikada Licata, scenderanno in campo il CUS Palermo, l’Handball Club Mascalucia, l’ASD Pallamano Marsala e la Pallamano Girgenti. Si contenderanno il titolo regionale. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallamano Halikada rappresenta una delle realtà sportive più consolidate del territorio licatese. La società è iscritta dal 13 ottobre 2016. Negli ultimi anni, l’Halikada ha conseguito risultati significativi sia nel settore indoor che nel beach handball, affermandosi come punto di riferimento per la pallamano nella provincia di Agrigento. Rossella Porrello, figura centrale nell’organizzazione e sviluppo della pallamano licatese, ha dichiarato: “Licata ha l’onore di ospitare il quinto campionato regionale under 16 femminile, con 5 squadre in gara che cercheranno di conquistare il titolo regionale under 16 femminile. Il beach handball si basa su fair play, sul divertimento e sullo stare insieme. Alla base della manifestazione ci sarà questo e poi in campo che vinca il migliore”. Il Centro Universitario Sportivo di Palermo nel 2019 si è aggiudicato il Campionato Regionale Beach Handball Seniores Maschile disputato a Punta Secca, qualificandosi successivamente per la Coppa Sicilia. L’Handball Club Mascalucia nel 2022 si è classificata al quarto posto nel campionato regionale disputato presso il lido AC Life Style di Trapani. ASD Pallamano Marsala dedica particolare attenzione al settore giovanile, il coinvolgimento nel beach handball rientra nella strategia complessiva della società, che affianca al settore indoor le attività estive sulla sabbia, sia maschili che femminili. La Pallamano Girgenti partecipa al campionato di Serie B con l’obiettivo di raggiungere livelli competitivi elevati. La sua partecipazione al torneo under 16 femminile si inserisce in una strategia di sviluppo delle giovani leve La filosofia del beach handball si basa sui principi del Fair Play, che comprendono il rispetto per la salute e l’integrità dei giocatori, il rispetto dello spirito del gioco e la promozione della vera sportività. La disciplina promuove l’inclusione sociale e lo sviluppo di competenze relazionali attraverso il gioco di squadra e il rispetto delle regole. L’ambiente del beach handball favorisce inoltre lo sviluppo di capacità di adattamento e resilienza, considerando le condizioni variabili dell’ambiente marino e sabbioso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp