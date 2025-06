Gioia immensa per papà Alessandro e mamma Lucia Zerbi

Non finiscono le soddisfazioni per la famiglia Bazan. Dopo il prestigioso traguardo del giovane Angelo, vice campione d’Italia Under 15, arriva un’altra splendida notizia: Adriano Bazan è stato convocato da coach Marco Rossi nella Nazionale Italiana Under 20.

Il raduno azzurro si svolgerà dal 21 giugno in preparazione al Torneo di Domegge (27-29 giugno), un passaggio importante verso gli impegni internazionali della selezione giovanile.

Felicissimi papà Alessandro, ex bandiera della Fortitudo Agrigento, e mamma Lucia Zerbi, che vedono crescere e affermarsi i propri figli nel grande basket italiano, a testimonianza di un talento coltivato con dedizione e amore.

La convocazione ufficiale è consultabile sul sito della FIP:

