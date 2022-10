Licata-Canicattì 0-1: 61′ Raimondi

In sala stampa Bonfatto: «Tre punti importanti per la salvezza». Massimino e Romano: «Nella ripresa non s’è giocato Guarda il video >>>

IL TABELLINO:

LICATA (3-4-2-1): Valenti; Vitolo, Cappello, Orlando; Pino, Frisenna (81′ Mudasiru), Marcellino (75′ Ouattara), Puccio (89′ Ficarra); Rotulo, Baldeh (69′ Cristiano), Minacori. A disp.: Sienko, Rubino, Izco, Pedalino, Cannia. All. Romano.

CANICATTÌ (4-3-3): Scuffia; Di Mercurio, Raimondi, Conti, Tedesco; Cardinale (75′ Scalisi), Privitera, Sidibe; Scopelliti, Manfrè (89′ Gueye), Iezzi (70′ Licciardello, 96′ Fuschi). A disp.: Amata, Guarnera, Santapaola, Fuschi, Corrado, Russo. All. Bonfatto.

ARBITRO: D’Ambrosio Giordano di Collegno (Ferraro-Minichiello).

MARCATORI: 61′ Raimondi

NOTE: ammoniti Conti (C), Orlando (L), Di Mercurio (C), Iezzi (C), Valenti (L), Sidibe (C), Scuffia (C). Espulsi Minacori (L) e Sidibe (C)