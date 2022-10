Movida, i controlli funzionano. Esercente non chiude all’ora stabilita. Elevate 98 multe per sosta selvaggia

Non sono mancati gli episodi spiacevoli, pochi, nel centro di Agrigento, ma i controlli delle forze dell’ordine funzionano. Sabato notte gli esercenti del centro cittadino, hanno rispettato l’orario di chiusura – l’una di notte – imposto dall’ordinanza temporanea del sindaco Franco Miccichè, tranne il titolare di un locale della movida di via Pirandello. L’imprenditore s’è ribellato, e non ha, di fatto, ascoltato neanche le sollecitazioni della polizia.

Adesso per l’esercente scatterà una multa, per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale, e non è escluso che possa essere firmato un provvedimento di temporanea sospensione dell’attività. A Porta di Ponte, i militari della Guardia di finanza, con l’ausilio dall’Unità cinofila, hanno recuperato e sequestrato alcuni spinelli. Per un giovane, trovato in possesso di una “canna”, è scattata la segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di stupefacenti.

Ed ancora una volta, non sono mancate le proteste dei residenti per la musica ad alto volume di un locale della via Atenea. In piazza Cavour invece è stata segnalata una rissa fra giovani immigrati. All’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, dei partecipanti però non vi era più alcuna traccia. In azione anche gli agenti della polizia Municipale, che hanno elevato ben 98 multe, ai proprietari di auto e moto, per sosta selvaggia.