“Il Caso Tandoy” , tre serate al Teatro Pirandello

Dopo il lusinghiero debutto a Roma, al Teatro Quirino, ed il banco di prova a Palermo al teatro “Al Massimo”, “Il caso Tandoy” di Michele Guardì, prima produzione nazionale della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, debutta in città inaugurando la stagione 2022-2023.

Alla luce delle grandi attese e delle incessanti richieste da parte del pubblico, di concerto col regista Michele Guardì, col direttore artistico Francesco Bellomo e con l’intera compagnia, è stato deciso di aggiungere un’ulteriore data alle due calendarizzate e previste per l’12 e il 13 novembre prossimi. La serata aggiuntiva andrà in scena venerdì 11 novembre alle 20,30 ed i biglietti saranno disponibili online sul nostro sito www.fondazioneteatropirandello.it e nel botteghino del teatro (0922/590220) a partire dal 3 novembre prossimo.

VIDEO