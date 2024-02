“Stamani si è registrata a Licata una nova aggressione da parte dei randagi. Per strada i cani hanno aggredito una donna che portava a spasso il proprio cagnetto. Si tratta della sesta aggressione, ad altrettante donne, negli ultimi dieci giorni”.

I consiglieri comunali della DC, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Angelo Balsamo, con la quale rilevano che “tale situazione, oltre a provocare conseguenze a queste nostre concittadine, è causa di grande preoccupazione per la collettività intera, con gente che ha persino paura di scendere dall’auto quando torna a casa”.

Perciò i consiglieri della DC hanno chiesto di sapere “in che modo l’Amministrazione Comunale intende affrontare il gravissimo problema e se sono state poste in essere tutte le condizioni per ridurre la presenza dei cani randagi nelle vie della nostra città. I sottoscritti – si conclude la nota – chiedono altresì se il servizio di sterilizzazione dei randagi è operativo o meno”.