Traffico bloccato alla rotatoria di Giunone. Un autoarticolato per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia è uscito fuoti strada. Il rimorchio ha invaso la carreggiata mentre la cabina è finita fuori strada. Sul posto la polizia stradale che ha chiuso viale La Loggia, deviato il traffico ed effettuato i rilievi.