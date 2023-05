Favara addio ai sogni di gloria. Ai playoff passa Enna

Il Pro Favara deve cedere il passo all’Enna nella sfida di playoff. La formazione di casa a cui per passare al turno successivo bastava anche un pareggio, si è imposta per 3-0 contro la Pro Favara. Un risultato che sottolinea come la squadra gialloverde sia di statura superiore e che ì conquista nettamente il passaggio ad altri impegni agonistici per cercare di arrivare alla promozione in Serie D. Ora la squadra di Pippo Strano avrà di fronte una squadra calabrese, la vincitrice tra Promosport e Scalea, che si affronteranno in finale domenica prossima. Il successo contro la Pro Favara ha creato entusiasmo nell’ambiente gialloverde e i mille e più spettatori presenti, come riportato dal quotidiano La Sicilia, con larga partecipa Zione dei tifosi favaresi alla gara hanno chiaramente tatto capire che Cocimano e compagni avranno dietro, ovunque giochino, tutto il mondo gialloverde per accompagnarli alla conquista della Serie D. La partita sostanzialmente si è conclusa con il primo gol di Cocimano, il migliore in campo in senso assoluto.



