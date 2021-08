Libero consorzio, approvato il Peg e il Piano della Performance

Il commissario Straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo, su proposta del Segretario Generale Pietro Amorosia, ha approvato con un’apposita determinazione il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance (P.D.O.) 2021/2023. Confermata, sostanzialmente, la struttura organizzativa dell’Ente. Centralità nel P.D.O., quale obiettivo strategico dell’Amministrazione, è stata data al controllo del livello di rischio di corruzione all’interno della struttura amministrativa dell’Ente per la realizzazione del pubblico interesse, tramite la determinazione degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

“Con l’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2021/2023, ha dichiarato il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo, l’Ente è in grado di operare immediatamente, a livello economico, in favore del territorio provinciale rendendo disponibili le risorse previste nel Bilancio di Previsione 2021. Si tratta di uno strumento indispensabile per la gestione economico-finanziaria del Libero Consorzio, per il

raggiungimento dei risultati che l’Ente ha già individuato nel bilancio appena approvato.