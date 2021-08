Covid in Sicilia, quasi ottocento nuovi casi e 9 morti

Registrati 789 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati, e l’incidenza sale al 5,4% (ieri era al 3,8%). L’Isola torna al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 200, Catania 128, Agrigento 111, Caltanissetta 54, Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Enna 33, Messina 38.

Gli attuali positivi sono 12.979, mentre nelle ultime 24 ore, si registrano altre 9 vittime, e il totale dei decessi sale a 6.076. Sul fronte ospedaliero sono adesso 417 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 42 i ricoverati, 2 in più.