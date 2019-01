Liberata la SP 24 dalla neve, interventi anche sulla SP n. 25 –Libero Consorzio consiglia massima prudenza su strade interne

Agrigento, 5 gennaio 2017

E’ nuovamente transitabile, dopo ore di interventi, la Strada Provinciale n. 24 Cammarata-Santo Stefano Quisquina, completamente ricoperta dalla neve nelle ore notturne e ripristinata dopo l’intervento del personale stradale del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio con un mezzo spalaneve che ha rimosso neve e ghiaccio che rendevano praticamente impossibile il transito ai mezzi. La strada è adesso percorribile dai veicoli sempre con prudenza e solo con catene montate o con pneumatici invernali, mentre è vietato il transito a tutti i veicoli a due ruote. Particolare attenzione sarà necessaria nel tratto dal ristorante Filici in direzione S.Stefano, e in genere nei tratti più elevati del tracciato.

Il Libero Consorzio é attualmente impegnato anche sulla SP 25 Soria-Mussomeli, con un mezzo spalaneve affittato per l’occasione e con abbondante spargimento di sale sulla carreggiata per evitare o contenere al massimo la formazione di ghiaccio in particolare nelle ore notturne, considerate le temperature particolarmente rigide.

Sotto osservazione un po’ tutte le strade del comprensorio montano, come la SP n.20 Acquaviva-San Biagio Platani, mentre rimane valido il consiglio di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario su tutte le altre strade interne, considerato che la neve caduta abbondante anche a quote più basse, come nei comuni di Grotte e Racalmuto, potrebbe dar luogo nelle prossime ore a formazioni di ghiaccio. Anche in questi casi saranno effettuati controlli per valutare la necessità dello spargimento di sale sulle carreggiate.