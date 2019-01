Olimpica Akragas – Casteltermini: parola al DS Antonio Messinese

Tutto pronto ormai per l’attesissimo derby agrigentino tra l’Olimpica Akragas e l’Asd Casteltermini del duo Sanvito-Messinese.

Abbiamo contattato proprio quest’ultimo, il DS Antonio Messinese e abbiamo chiesto il suo pensiero sulla gara dell’Esseneto:

“Siamo certi che sarà una bella giornata di sport. Abbiamo grande rispetto per l’Akragas perché con questa categoria non c’entra nulla, ma noi siamo pronti a giocarcela a viso aperto e cercare di portare a casa i 3 punti.

Speravamo di giocare questo derby a pieno organico, ma a malincuore mancheranno 3 pilastri fondamentali come Priolo, Moscato e Piazza, ma chi scenderà in campo darà il 100% e sarà una ghiotta occasione per mettersi in mostra.

Abbiamo molti giovani forti e vogliamo farli crescere e valorizzare.

In settimana sono arrivati Giardina e Armenio, questo per dimostrare ulteriormente se ci fosse bisogno il grande progetto che vogliamo costruire a Casteltermini.

Rispetto per tutti, paura di nessuno.”

Fischio d’inizio ore 15:00