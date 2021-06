Lezioni itineranti per la città

Si svolgerà venerdì 11 giugno prossimo, alle 10 un seminario itinerante e interdisciplinare nel centro storico di Agrigento. Si tratta del primo evento organizzato “in presenza” dal Corso di Studio in Architettura e Progetto nel Costruito (Università degli Studi di Palermo) della sede di Agrigento, dopo un lungo periodo di didattica online. La passeggiata culturale ha l’obiettivo di far conoscere agli allievi del Corso di Laurea – nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie relative al Covid19 – il patrimonio storico-architettonico del centro storico della città attraverso un itinerario compreso tra Porta di Ponte e piazza Pirandello. L’itinerario ha inizio a Porta di Ponte e continua in via Atenea, attraversando architetture come l’ex ospedale, l’ex palazzo del Municipio, il Circolo dei Nobili e poi, proseguirà per il Monastero Santo Spirito per arrivare a Piazza Duomo sede della Cattedrale, del Seminario e dell’ex Museo diocesano. I docenti del Corso di Studi spiegheranno la storia dei luoghi, il contesto spaziale, il valore storico e compositivo degli edifici attraverso una didattica attiva e interlocutoria con gli studenti che disegneranno dal vivo scorci della città e delle sue architetture. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che volessero partecipare.