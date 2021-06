Dove acquistare un condizionatore portatile online? TopCondizionatorePortatile.it la risposta!

Avere un condizionatore in casa durante i mesi più caldi è sicuramente un vantaggio che permette di vivere gli spazi interni nel modo migliore possibile. A volte, però, installare un condizionatore fisso non è sempre possibile: in alcuni casi le opere di muratura necessarie per l’installazione di un condizionatore fisso non possono essere eseguite oppure i costi non sono abbastanza accessibili. In questi casi esiste comunque una soluzione: il condizionatore portatile, che può essere facilmente acquistato online a prezzi vantaggiosi.

Utile e pratico, questo dispositivo è sicuramente un buon alleato durante la stagione estiva. Può essere trasportato da un ambiente all’altro e soprattutto non richiede opere di muratura. Diversi i modelli che possono essere acquistati online:

monoblocco o split : nel primo caso il condizionatore si compone di una sola unità e di un tubo necessario per la fuoriuscita dell’aria calda (da porre all’esterno dell’abitazione). Nel secondo si tratta di un condizionatore composto da due unità: quella principale e interna da cui esce l’aria fredda e quella da mantenere all’esterno, che funge da condensatore. Tra i due il modello split è quello più potente e meno rumoroso.

solo freddo o pompa di calore : come si intuisce dal nome, il condizionatore portatile solo freddo può essere utilizzato solo d’estate, in quanto può solamente raffreddare l’aria. Al contrario, quello provvisto di pompa di calore è utile anche per l’inverno (magari al posto delle classiche stufette) perché grazie all’inversione del ciclo termico può anche scaldare l’aria. Un modello versatile, da utilizzare tutto l’anno.

on-off o inverter : il modello on-off si spegne automaticamente una volta raggiunta la temperatura ideale impostata e si riaccende per raggiungerla di nuovo quando necessario, funzionando alla massima potenza. L’inverter, invece, si basa su un meccanismo di raffreddamento graduale, che consente di mantenere costante la temperatura ideale.

In poche parole, scegliere il condizionatore portatile perfetto per le proprie esigenze è davvero facile.