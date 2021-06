Alessandro Famà responsabile meccatronica per Confesercenti

Alessandro Famà di Gela è il nuovo responsabile di Confesercenti per l’area Mercatronica con riferimento al territorio di Agrigento e Caltanissetta. Il 5 gennaio 2013, ha sancito la nascita della professione del meccatronico. Sotto questa categoria infatti confluiscono le precedenti distinte figure del meccanico-motorista e dell’elettrauto e per l’abilitazione professionale è necessario partecipare ad appositi corsi di formazione. “Il meccatronico – sottolinea l’avv. Famà – si interfaccia con il cliente, e dopo avere compreso le sue necessità, studia gli interventi necessari e li pianifica correttamente. È in grado di soddisfare i bisogni del cliente grazie alle sue conoscenze e all’esperienza accumulata. Sa inoltre gestire i collaboratori”.