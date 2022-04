L’ex coordinatore dei giovani Lega Salvini- Prima l’Italia” a supporto della lista Onda

L’ex coordinatore del movimento politico giovanile della Lega Salvini-Prima l’Italia, Stefano Trafficante, a supporto della lista Onda del deputato regionale, Carmelo Pullara. In una nota dichiara: “In primis voglio ringraziare Carmelo Pullara e il suo referente, Alessandro Grassadonio, per essere sempre presenti e per la fiducia accordatami, un grazie agli amici e parenti che mi sono vicini per il sostegno e spingermi ad una eventuale candidatura in consiglio, per motivi personali sarò in lista solamente a supporto, dando ugualmente il mio contributo, vedo tanti volti nuovi e professionisti di qualità estranee alla classica politica, con l’auspicio-conclude-che Sciacca dopo anni di immobilismo torni ad avere un sindaco come Ignazio Messina e la città torni a splendere come un tempo”.