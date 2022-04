Aica, Pd: “Vigileremo a difesa del progresso e della civiltà”

Simone Di Paola e Giovanna Iacono, rispettivamente, segretario e presidente provinciale del Pd intervengono dopo la nomina di Domenico Armenio quale nuovo direttore generale di AICA: “E’ giunta a termine di una estenuante discussione- dicono- che ha suscitato sgomento e disorientamento nei cittadini. Rappresenta un fondamentale momento di consolidamento del percorso di definitivo ritorno alla gestione pubblica delle risorse idriche e come tale va salutata con soddisfazione e con gioia. Resta, tuttavia, in molti di noi, la preoccupazione che tale percorso, dovuto principalmente alla determinazione e al coraggio dei nostri sindaci, continui ad essere costantemente minato e rallentato dalla volontà della destra di poter riportare indietro le lancette del tempo, introducendo costantemente elementi di freno o di indebolimento. Se questa sensazione fosse vera- continuano i due- che si sappia che troveranno nel nostro partito muro insormontabile, a difesa di una conquista di progresso e di civiltà, che non potrà più essere messa in discussione. Al presidente di AICA Alfonso Provvidenza va ancora una volta il nostro apprezzamento e il nostro riconoscimento per il grande lavoro che sta facendo, per far partire una macchina così difficile e complessa da guidare. Al presidente dell’ATI Mimmo Gueli- concludono Di Paola e Iacono- manifestiamo ancora una volta il nostro sostegno, perché possa continuare l’egregia attività portata avanti in questi mesi, affinché ciò che è stato conquistato con fatica e con coraggio, non possa essere ulteriormente indebolito da battaglie di palazzo, che nulla hanno a che vedere con la volontà dei cittadini.”