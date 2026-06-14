A pochi giorni dal suo insediamento, il sindaco di Agrigento Michele Sodano interviene su due delle emergenze più delicate che stanno interessando il territorio: approvvigionamento idrico e gestione dei rifiuti.

In un messaggio rivolto ai cittadini, il primo cittadino spiega di seguire personalmente e senza interruzioni entrambe le situazioni, evidenziando come i problemi non riguardino soltanto Agrigento ma gran parte dei comuni della provincia.

Sul fronte dell’acqua, Sodano attribuisce le difficoltà ai guasti nelle condutture di Siciliacque e alle limitazioni nelle forniture che stanno rallentando la capacità di AICA di distribuire regolarmente l’acqua nei quartieri cittadini.

Non meno complessa la situazione dei rifiuti. Il sindaco parla del raggiungimento dei limiti giornalieri massimi di conferimento dell’indifferenziato da parte dell’intera provincia e delle difficoltà tecniche che stanno interessando impianti e centri di conferimento. Una condizione che, secondo Sodano, non ha consentito ai compattatori di scaricare i rifiuti già raccolti, mettendo sotto pressione il servizio e rallentando anche la rimozione delle microdiscariche presenti in città.

Per affrontare entrambe le criticità, il sindaco annuncia un coordinamento con gli altri amministratori del territorio per chiedere un confronto urgente con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Dobbiamo assolutamente anticipare la possibilità di entrare in emergenza in piena estate – afferma Sodano –. Non si può tergiversare sull’individuazione di soluzioni tempestive ed efficaci». Da qui l’appello rivolto anche alla deputazione regionale e nazionale affinché si attivi per sostenere il territorio.

Infine, il sindaco lancia una richiesta diretta ai cittadini: ridurre il più possibile la quantità di rifiuto indifferenziato. «Dividere plastica, carta e metalli può aiutarci davvero ad alleggerire il carico del giovedì e a facilitare il ritorno alla normalità», sottolinea.

Le parole del sindaco arrivano nelle stesse ore in cui il presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino, ha chiesto un incontro urgente alla Regione sull’emergenza idrica provinciale, segnale di una preoccupazione sempre più diffusa tra gli amministratori del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp