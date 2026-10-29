Ci sono serate che vanno oltre il risultato di una partita. Akragas-Marsala è stata una di queste. Non soltanto per la prima storica gara in notturna allo stadio Esseneto, ma soprattutto per la risposta del pubblico, per l’entusiasmo sugli spalti, per le famiglie, i bambini e i tanti tifosi che hanno voluto esserci. Una festa di sport che Agrigento aspettava da decenni.

Per anni quelle quattro torri faro sono state il simbolo di una promessa mai mantenuta. Se ne parlava già negli anni Ottanta, quando l’Akragas frequentava il calcio professionistico. Sono passati presidenti, allenatori, generazioni di calciatori, promozioni e retrocessioni. L’Esseneto, però, alla sera veniva avvolto dall’oscurità.

Domenica sera, finalmente, si è accesa la luce. E insieme ai riflettori si è riacceso qualcosa di più importante: il senso di appartenenza di una città alla propria squadra.

Bastava guardare gli spalti, ascoltare i cori, osservare l’entusiasmo dei bambini e delle famiglie per comprendere quanto Agrigento avesse bisogno di una serata così. La risposta del pubblico è stata forse il risultato più bello. Una partecipazione che ha restituito all’Esseneto quell’atmosfera delle grandi occasioni che per troppo tempo era mancata.

Eppure si giocava una partita del campionato di Eccellenza. Una categoria che racconta quanto sia stato complicato il percorso del calcio agrigentino negli ultimi anni. Ma certe passioni non conoscono categorie. Non hanno bisogno della Serie C o della Serie B per manifestarsi. Hanno bisogno di credibilità, entusiasmo, organizzazione e della possibilità di riconoscersi in un progetto.

La sfida con il Marsala, terminata 2-2, ha regalato quattro gol, emozioni e una partita combattuta fino alla fine. Ma il risultato, per una volta, non è stato l’unico argomento della serata. Perché attorno al campo si è respirata un’atmosfera che ha ricordato quanto il calcio possa essere ancora un momento di aggregazione, capace di riunire generazioni diverse.

Naturalmente una serata non cancella le difficoltà del passato, né risolve quelle del presente. L’Akragas deve continuare a crescere, sul campo e fuori, e la strada per tornare nelle categorie che questa piazza ambisce a frequentare resta lunga e impegnativa.

Ma quanto accaduto domenica ha indicato una direzione. Il pubblico c’è, la passione anche. Bisogna alimentarle con continuità, senza disperdere l’entusiasmo di una notte.

L’illuminazione dello stadio rappresenta una conquista importante, anche se altrove giocare sotto i riflettori è da tempo una normalità. Ad Agrigento è diventata una festa proprio perché è stata attesa troppo a lungo.

E allora, al di là delle polemiche, delle classifiche e dei risultati, vale la pena custodire le immagini di questa prima notte biancazzurra. Le tribune piene di entusiasmo, i bambini accanto ai genitori, i tifosi tornati a vivere lo stadio, due squadre che si sono affrontate davanti a una bella cornice di pubblico.

Serate come questa fanno bene al calcio. Fanno bene all’Akragas e fanno bene ad Agrigento.

Adesso la sfida più importante sarà trasformare l’eccezionalità di una notte nella normalità delle prossime domeniche. Perché i riflettori si sono finalmente accesi. E sarebbe un peccato lasciare che si spenga nuovamente l’entusiasmo.

Foto Giuseppe Greco

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