Il braccialetto elettronico non lo ha fermato: arrestato un ventiduenne a Favara per aver perseguitato la madre. I carabinieri della Tenenza locale hanno trasferito il giovane al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Il ragazzo, già indagato per maltrattamenti in famiglia, era sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione con la madre, una donna di 54 anni.

Nonostante il dispositivo di controllo tecnologico, il ventiduenne ha violato sistematicamente le prescrizioni, presentandosi ripetutamente a casa della vittima per aggredirla verbalmente e avanzare pressanti richieste di denaro. Sotto il peso di un costante clima di ansia e paura, la donna ha denunciato nuovamente la situazione ai militari di via Olanda.

Constatata l’inefficacia delle misure meno restrittive e il concreto rischio di un’escalation di violenza, il giudice ha disposto la revoca del regime extracarcerario, sostituendolo con la custodia in cella.

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