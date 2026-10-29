Nuovo raid notturno ad Agrigento: i distributori automatici dell’ex palazzetto “Nicosia” e dell’ex ospedale sono stati nuovamente scassinati a distanza di 48 ore dai precedenti furti. La Polizia di Stato ha fermato e perquisito un sospettato, un 25enne agrigentino già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 150 euro in monete.

Il primo colpo è scattato in via Petrarca, dove l’allarme dell’ex palazzetto ha fatto accorrere le Volanti. Poco dopo, un secondo raid ha devastato le macchinette tra il piano terra e i piani superiori degli uffici di via Giovanni XXIII.

Proprio durante la perlustrazione della zona, gli agenti hanno intercettato il 25enne. Nonostante il sequestro del denaro, l’uomo non è stato arrestato poiché mancavano i presupposti per la flagranza di reato e le denunce erano ancora in fase di formalizzazione. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria per accertare le responsabilità della scia di furti.

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