L’attesa è finita: l’Akragas SLP 2025/26 si svela ai suoi tifosi.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre, alle ore 18:30, allo stadio Esseneto di Agrigento, che per una sera si trasformerà in palcoscenico di sport, passione e identità biancazzurra.

La società, rinnovata e compatta, sarà al gran completo. A guidare la nuova stagione il presidente Salvatore La Porta, affiancato dal direttore generale Giancarlo Rosato, dal direttore sportivo Tino Longo e dal tesoriere Salvatore Falzone. Al loro fianco lo staff tecnico con mister Seby Catania, pronto a lanciare il progetto sportivo nel campionato di Promozione – Girone D.

I protagonisti, però, saranno anche e soprattutto i calciatori: la passerella dell’Esseneto permetterà ai tifosi di conoscere la rosa chiamata a difendere i colori biancazzurri, tra conferme e nuovi innesti.

A condurre la serata saranno Domenico Vecchio, responsabile della comunicazione, e Marco Catalano, responsabile eventi del club, che presenteranno uno a uno i protagonisti della nuova avventura.

La società chiama a raccolta la città e i suoi sostenitori: «Vogliamo vedere l’Esseneto colorato di biancazzurro. Insieme ai nostri tifosi – sottolineano i dirigenti – possiamo spingere l’Akragas verso le prossime sfide con entusiasmo e determinazione».

