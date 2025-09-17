E’ arrivata, ieri pomeriggio, nel porto di Porto Empedocle, la nave ong Louis Michel. L’imbarcazione, finanziata dallo street artist Banksy, ha sbarcato 26 migranti, fra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo. Alla nave era stato assegnato come porto sicuro appunto lo scalo marittimo empedoclino. A Lampedusa nel frattempo sono continuati gli approdi con diverse imbarcazioni. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ieri erano ospiti quasi settecento persone. Complessivi 301 migranti sono stati trasferiti con il traghetto Sansovino a Porto Empedocle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp