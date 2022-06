Dissesto idrogeologico, finanziati progetti per Cianciana e Montallegro

Finanziati dal governo Musumeci due progetti per il dissesto idrogeologico, seguiti dalla IV Commissione, presieduta da Giusi Savarino: quello di Cianciana, versante ovest del centro urbano, secondo stralcio, a cui sono destinati 1.680.000,00 e Montallegro, costone roccioso zone ovest centro abitato, contrada Bonifacio, a cui sono destinati 1.687.842,03. “Voglio ringraziare in particolar modo il Presidente Musumeci- dice Savarino- in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico, per la costante attenzione al territorio agrigentino”.