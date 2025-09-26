E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo in via Esseneto ad Agrigento. Un’auto Volkswagen Polo, condotta da un giovane agrigentino, si è scontrata con una Fiat Bravo, su cui viaggiavano padre e figlia. Dopo l’urto danneggiata anche una vettura Peugeot in sosta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versano in gravi condizioni. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.

