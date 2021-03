Leonardo Carpinteri racconta le idee delle collezioni MODES

MODES è ormai una boutique affermata: un multimarca che è in grado di proporre un’accuratissima selezione di capi d’alta moda ed un punto di riferimento ormai per tutti gli amanti del lusso e della ricercatezza. Quello che però oggi conosciamo tutti con il nome di MODES un tempo si chiamava Stefania Mode e si trattava di un business prettamente siciliano. Nata a Trapani, la prima boutique ha riscosso sin da subito un grande successo ma è stato con il rebranding che è riuscita ad andare oltre i confini territoriali.

Leonardo Carpinteri è il genio che si nasconde dietro alle accuratissime selezioni di MODES: è stato lui a compiere una rivoluzione in questo settore. Scopriamo come sono nate le collezioni che oggi vengono proposte in moltissimi negozi fisici ma anche nello store online.

La boutique multimarca che spazia dai brand iconici ai designer emergenti

MODES è differente da qualsiasi boutique, perché non si limita a proporre i brand più famosi come Balenciaga, Burberry, Saint Laurent, Alexander McQueen e moltissimi altri. La straordinaria idea di Leonardo Carpinteri è stata quella di accostare, a queste vere e proprie icone del lusso, le proposte dei designer emergenti: i giovani dotati di un grande talento che spesso rischiano di rimanere esclusi dagli ambienti dell’alta moda. Parliamo però di designer che vantano esperienza e competenza nel settore e che sono in grado di realizzare capi d’abbigliamento davvero unici.

Bisogna infatti pensare che i giovani rappresentano il futuro e che la moda non può rimanere ancorata al passato. Anche i grandi brand che abbiamo nominato si mantengono sempre al passo con i tempi, ma i designer emergenti hanno quel qualcosa in più da offrire che consente di rendere allettante la boutique anche per i più giovani, che cercano estrosità e tendenze.

All’interno di MODES dunque tutti possono trovare delle proposte in grado di assecondare il proprio stile: dall’uomo d’affari che punta tutto sull’eleganza alla ragazza più giovane e sbarazzina, che preferisce un look più moderno ma pur sempre ricercato.

Una selezione accuratissima operata da Leonardo Carpinteri

L’idea di MODES è nata nella testa di Leonardo Carpinteri perché il suo desiderio è sempre stato quello di proporre una selezione di capi che fosse accurata e pensata. Non si tratta della solita boutique anche per questo motivo. Da MODES non troviamo semplicemente le ultime proposte delle passerelle e dei grandi brand, ma solo quelle che effettivamente sono in grado di rispondere alle esigenze della clientela di riferimento.

Leonardo Carpinteri ha avuto un’idea brillante dunque, perché è riuscito a trasmettere la propria passione per la moda a 360° e portarla al servizio dei propri clienti. Entrare da MODES è come avere un personal shopper a propria disposizione, perché la selezione accuratissima di Leonardo Carpinteri è studiata e ragionata. Nessun capo è messo in vetrina a caso, ma è frutto del suo genio e della sua competenza.

MODES sbarca online: la boutique 3.0

Da quando inoltre Leonardo Carpinteri ha voluto aprire lo shop online di MODES, ha compiuto l’ennesima rivoluzione nel settore. Non esistevano boutique in rete che offrissero una selezione ampia ed accurata come quella di MODES, che possiamo definire a tutti gli effetti una boutique 3.0.