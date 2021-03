Integratori per sportivi, come scegliere quelli migliori

Rimanere in forma e in salute facendo sport è molto importante per il nostro organismo. Tuttavia, prima di intraprendere un’attività sportiva è sempre utile avere un consulto con il proprio medico e con il farmacista di fiducia, poiché è importante valutare la propria condizione.

Le persone che praticano attività fisica hanno meno problemi di salute, così come sottolineato da un interessante approfondimento di Professionefarmacia.it che riporta alcuni dati dell’OMS. Grazie allo sport si allontana il rischio di malattie gravi e di morte prematura. Non solo. Si riesce a tenere a bada il livello di glicemia e di colesterolo nel sangue, si tengono lontani i rischi di malattie cardiovascolari e di neoplasie. Il tutto con un aumento di benessere ed energie.

Attenzione, però, a ricordare che potrebbe essere necessario ottimizzare gli apporti energetici e nutrizionali. Del resto praticare uno sport, sia a livello amatoriale che agonistico, comporta un dispendio di energie ed è importante sapere in che modo alimentarsi e quali integratori per sportivi prendere per riuscire a bilanciare il tutto.

Il farmacista diventa, quindi, un vero e proprio punto di riferimento molto importante per chi pratica uno sport e desidera essere sempre al meglio della forma.

Gli integratori alimentari, che non vanno a sostituire i pasti, sono pensati per migliorare il metabolismo, per fornire all’organismo delle sostanze utili per espletare le sue funzioni fisiologiche e per equilibrare l’apporto dei nutrienti. Capita spesso, infatti, che questi ultimi sono assimilati poco solo con l’alimentazione e può essere utile integrare, specialmente quando si effettuano degli intensi allenamenti o si pratica uno sport a livello agonistico.

Consigliamo, quindi, di dare un’occhiata alla sezione integratori per sportivi proposti da Farmacia Cavalieri nella quale si potrà trovare un’ottima selezione di prodotti pensati per chi fa sport. Si tratta di prodotti che sono appositamente stati selezionati da farmacisti di fiducia.

Nella sezione in questione sono presenti per lo più alcuni integratori pensati per il reintegro di sostanze importanti per il benessere di un organismo che pratica spor come aminoacidi, proteine, vitamine, zuccheri.

In questo modo verrà fornito un aiuto molto importante all’organismo che, unito alla corretta alimentazione, permette di avere anche migliori performance oltre che a una dose extra di energia. Le due cose dovranno sempre andare di pari passo e si dovrà sempre fare riferimento a un esperto prima di assumere degli integratori. In questo modo si potranno individuare quelli più mirati per le proprie esigenze.