Siamo felici di annunciare un evento straordinario che si terrà domani sera, a partire dalle 23:30! Avremo il privilegio di offrirvi una diretta eccezionale, in collaborazione con l’Associazione i Tammura di Girgenti e Sciabica Service.

Attraverso il giornalista Domenico Vecchio, direttore di AgrigentoOggi, potrete vivere in tempo reale l’entrata del simulacro di San Calogero nel nostro amato santuario. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di AgrigentoOggi, rendendo possibile la partecipazione di tutti voi a questa festa religiosa speciale.

Durante la diretta, potrete ammirare il prezioso simulacro di San Calogero, uno dei momenti più emozionanti e solenni dell’anno. Domenico Vecchio, grazie alla sua esperienza giornalistica e alla sua passione per la storia e le tradizioni locali, vi condurrà in un viaggio affascinante, mentre don Calogero Lo Bello, sacerdote devoto al Santo, vi guiderà nella spiritualità e nella devozione che circondano questo evento unico.

Sarà un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di fede e bellezza, in cui le tradizioni si fondono con l’importanza della nostra comunità. Invitate i vostri cari e amici a partecipare a questa meravigliosa festa e a condividere con noi questo momento straordinario!

Vi aspettiamo numerosi domani, domenica 2 luglio alle 23:30 sulla pagina Facebook di AgrigentoOggi per vivere insieme questa esperienza unica e significativa! Non dimenticate di mettere un like e di commentare per farci sapere che siete con noi. I vostri messaggi saranno una preziosa testimonianza del vostro supporto e della vostra partecipazione.