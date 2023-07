Presentati alla stampa questa mattina, allo stadio “Bruccoleri”, Fabrizio Bontempo, ex Paternò, e Alexandro Noto, ex Akragas, entrambi difensori che rafforzano ulteriormente il reparto arretrato della Pro Favara. Presenti anche i massimi vertici societari Rino Castronovo e Totò Marrone ed il D.S. Tino Longo e altri dirigenti. Dagli interventi di dirigenti e nuovi atleti è chiaro il progetto annuale: puntare alla promozione in serie D.

La dirigenza ha annunciato anche l’avvio, a fine luglio, della campagna abbonamenti. Proseguono, inoltre, i lavori di ristrutturazione dello stadio. I primi interventi riguardano gli spogliatoi per permettere alla squadra di poter svolgere la seconda parte di preparazione (dopo ferragosto) al Bruccoleri.

Nel corso degli interventi i massimi vertici societari , Castronovo e Marrone, hanno lanciato l’invito ad imprenditori e commercianti della città a sostenere economicamente la stagione prossima per fare alla città un grande regalo nell’anno del quarantesimo compleanno della fondazione del sodalizio.