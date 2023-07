La dirigente Gesuela Pullara è il nuovo comandante della Polizia penitenziaria di Agrigento. È arrivata ad Agrigento da qualche anno assumendo il comando del Nucleo traduzioni e piantonamenti, dopo aver comandato la Polizia penitenziaria di Iglesias e del carcere di massima sicurezza di Favignana. Da qualche giorno è comandante del reparto di Agrigento conservando quello del Nucleo traduzioni e piantonamenti. “Rivolgo – afferma in una nota il segretario generale Cisl Fns Gallo Cassarino Salvatore – i migliori auguri per la nuova esperienza professionale al comandante con la convinzione che si svilupperà sin da subito un’ottima intesa per il raggiungimento di proficui risultati nell’interesse della comunità rappresentata dai poliziotti e della stessa Amministrazione”.