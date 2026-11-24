Un investimento da oltre tre milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza e ammodernare uno degli istituti scolastici più importanti della provincia. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto d’Arte “G. Bonachia” di Sciacca.

L’importo complessivo a base d’asta ammonta a 3.604.695,42 euro oltre Iva, cifra che include 155.010,64 euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le risorse arrivano dai fondi extraregionali destinati ai programmi per l’edilizia scolastica (ai sensi del comma 883, art. 1 della Legge 145/2018), stanziati dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

La gara (identificata dal codice CIG BDDFCE40C9 e seguita dal Rup, l’architetto Alfonso Giulio) si svolgerà in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale. Le imprese interessate dovranno inviare le proprie proposte esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli entro le ore 12:00 del 7 dicembre 2026.

L’apertura delle offerte telematiche è già stata fissata per le ore 8:30 del 9 dicembre 2026 presso la sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio, in via Acrone 27 ad Agrigento. Tutta la documentazione progettuale, il disciplinare e gli allegati tecnici sono già consultabili e scaricabili sulla pagina ufficiale dedicata alla gara sul portale dell’ente.

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