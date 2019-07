Legato da giorni sotto il sole e senzâ€™altro a un riparo, rintracciato il proprietario

Nel tardo pomeriggio è stato rintracciato il proprietario che ha assicurato che si prenderà cura per il bene del cavallo.

Legato sotto al sole, senza un riparo e relegato in un pezzo di terra riarsa. Sono queste le condizioni in cui vive ormai da diverse settimane, un pony. L’animale, come segnalato da alcuni lettori al nostro giornale, si trova in zona Petrusa. Gli organi competenti sono già stati allertati. Si auspica quindi, che si prendano urgentemente i provvedimenti del caso per evitare ulteriori sofferenze all’ animale.

Nel tardo pomeriggio è stato rintracciato il proprietario che ha assicurato che si prenderà cura per il bene del cavallo.