GOOGLE CAMP, ALL’AEROPORTO DI PALERMO 114 VOLI VIP

OSPITI DA TUTTO IL MONDO, OGGI SBARCATI IN 40

Palermo, 28 luglio 2019 – Effetto Google Camp: fino al prossimo 4 agosto all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino atterreranno 114 aerei privati. Solo oggi sono stati almeno 40 i jet privati che hanno toccato le due piste dello scalo aereo palermitano.

Per il sesto anno consecutivo, Google ha scelto l’aeroporto di Palermo come base logistica per gli ospiti del Camp, grazie anche agli alti standard dei sevizi Vip, con un handler dedicato.

Quest’anno sono stati autorizzati all’atterraggio 114 voli, l’eccedenza di tale capacità punterà invece sull’aeroporto di Trapani.