Presso la Sala delle Capriate del comune di Cefalù, con la presenza del sindaco Rosario Lapunzina è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Accademia delle Belle Arti di Agrigento e l’associazione Cefalù Città degli Artisti. Le firme sono state apposte dal Prof. Alfredo Prado Direttore dell’Accademia e dal maestro scultore Roberto Giacchino presidente dell’Associazione. Entrambi, hanno evidenziato quanto importante sia la presenza e il supporto delle Istituzioni verso le attività artistiche e quanto importante sia costruire i ponti di collegamento in particolare tra due città come Agrigento e Cefalù ricche di storia. L’occasione è servita anche per la consegna del catalogo del V simposio e presentato il 6’ che avrà inizio il 29 Agosto concludendo giorno 8 settembre 2019 con l’esposizione delle opere presso la sala Ottagonale.