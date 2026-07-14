Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia esprime piena vicinanza agli agricoltori del territorio di Naro che, in queste ore, stanno manifestando il profondo disagio di un comparto messo in ginocchio dalla crisi idrica e da condizioni che rischiano di compromettere la tenuta economica e sociale di intere comunità rurali. La situazione che interessa Naro non rappresenta un episodio isolato, ma è l’ennesimo segnale di una crisi che coinvolge ampie aree della Sicilia e che richiede risposte tempestive, concrete e soprattutto strutturali.

“Non è più rinviabile un piano straordinario per la gestione della risorsa idrica, accompagnato da investimenti nelle infrastrutture irrigue, nella manutenzione delle reti, nell’efficientamento dei sistemi di distribuzione e nell’ammodernamento degli invasi – afferma il responsabile regionale Legacoop Sicilia agroalimentare e pesca Domenico Pistone -. Le imprese agricole e le cooperative non possono continuare a sopportare il peso di emergenze che si ripetono con sempre maggiore frequenza. La programmazione deve sostituire la gestione emergenziale: servono politiche capaci di garantire continuità produttiva, tutela del reddito degli agricoltori e salvaguardia delle produzioni di qualità che rappresentano un patrimonio economico e identitario della Sicilia”.

“La cooperazione agroalimentare è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, capacità organizzative e strumenti di aggregazione per rafforzare la resilienza delle imprese agricole. Ma da sola non basta. È necessario che Governo regionale, Consorzi di bonifica, Autorità competenti e Governo nazionale aprano con urgenza un tavolo di confronto permanente con tutte le rappresentanze del settore per definire un cronoprogramma di interventi certi e verificabili. La vertenza di Naro – conclude Pistone – deve diventare l’occasione per affrontare definitivamente una questione che riguarda il futuro dell’agricoltura siciliana. Difendere il diritto all’acqua significa difendere il lavoro, la competitività delle imprese, la sicurezza alimentare e la permanenza delle comunità nei territori interni”.

Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia continuerà a sostenere ogni iniziativa di confronto istituzionale finalizzata a costruire soluzioni efficaci e durature, nella convinzione che soltanto attraverso una responsabilità condivisa sia possibile garantire un futuro alle imprese agricole e cooperative dell’Isola.

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