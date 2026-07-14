LICATA. L’amministrazione comunale ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione del campo da tennis comunale di Villaggio dei Fiori. È stato infatti pubblicato il bando di gara per la gestione, a titolo oneroso, dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di valorizzare la struttura, promuoverne la riqualificazione e incentivare le attività sportive, sociali e aggregative sul territorio.

Durata della concessione

La concessione avrà una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei. Il canone annuo posto a base d’asta è pari a 4 mila euro.

Potranno partecipare alla procedura società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Riqualificazione a carico del gestore

L’impianto sarà affidato nelle condizioni in cui si trova attualmente. Gli eventuali interventi di riqualificazione e ammodernamento saranno a carico del concessionario, che potrà scomputare dal canone del primo anno le spese sostenute, secondo le modalità indicate nel capitolato.

Scadenze e documentazione

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 di venerdì 11 settembre 2026.

La gara pubblica è fissata per lunedì 14 settembre 2026 alle ore 10 nei locali del Dipartimento 2ª Area Tecnica – Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, in via Giarretta.

Il bando integrale e il capitolato d’oneri sono disponibili sull’Albo Pretorio online del Comune, dove gli interessati possono consultare requisiti, modalità di partecipazione e documentazione richiesta.

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